Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Eylül 2023 11:29
Şehir hastanesinde bir tost bir çay 83 TL. yazıklar olsun

şehir hastanesinde bir tost bir çay 83 TL. yazıklar olsun etrafta yemek yiyebilecek hiç bir yer yok 4 kişi hastaneye gitse akşama aç durmak zorunda ya da evden bişiyler getirmek zorunda tost da iki dilim tost ekmeğine yapılmış Allah asgari ücretlilere filan yardım etsin


E.Kayı Han
Editor
18 Eylül 2023 11:47

İhale ile özel şirketlere veriyorlar. Şirketler de fiyatları oldukça yüksek tutuyor. Bu duruma da bir şekilde el atılması lazım. Yazıktır. Bir bardak çayı 10 ile 15 liradan satıyorlar. İçsen olmuyor içmesen olmuyor.

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