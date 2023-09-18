KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


18 Eylül 2023 11:47
İİBF Uçtu gidiyor :) Öğretmenler gözünüzü açın.

2013 iibf mezunuyum mezun olduğumdan beri 80 üstü puanlarla atanamiyorduk çünkü alımlar merkezi degildi MULAKATLI =TORPILLI alımlarda eleniyorduk.Cok mücadele verdik ve sonunda alimlarimiz MERKEZIYE DONDU 5 BIN VE 3 BINLIK BIRCOKLARINA GORE AZ SAYILACAK KADROYLA PUANLARIMIZ SU ANDA 74 LERE KADAR DUSTU COK SUKUR.Ogretmenler uyanın mülakata asla taviz vermeyin

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