Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


18 Eylül 2023 12:27
Doktora mezunuyum işsizim

Geçen hafta intihara kalkıştım 45 50 ilaç içtim.yari zamanlı öğretim görevlisiydim bu yıl alıp almayacaklari belli değil,başvuru yapıyorum işe fazla nitelikli bulunuyorum ,biz size döneriz diyorlar dönmüyorlar, şaşırdım kaldım


arastirmagorevlisiii
Şef
18 Eylül 2023 12:34

Öncelikle sakin olun ve şu aptalca düşünceden kurtulun. İntihar ne demek saçmalamayın lütfen hocam. Gerekirse terapi alın, bu utanılacak bir şey değil. Hepimiz işsiz kaldık çok zor bir süreçtir, insan eşinin çocuğunun yüzüne bakamaz ama bu hayatı bırakmak anlamına gelmiyor. Bu kadar kalifiye bir insan olarak her şekilde iş bulursunuz.

Özel sektörde asgari ücretle bile olsa bir işe girin ve başvurularınıza öyle devam edin. Ayrıca vakıf üniversitelerini de deneyebilirsiniz. Şu anda öncelikli olan bir yere girmeniz, unutmayın iş işte aranır daha iyisini bulunca geçersiniz, şu anda ne bulursanız yapışmanız lazım. Kaldı ki sizde çok iyi biliyorsunuz kadro dışında olanlar dr öğr üyesine zor girerler zaten kadrolar kısıtlı içerideki arş görlere veya referanslı kişilere açılıyor bu kadrolar, o yüzden öğr gör başvurularınız iyi olmuş.

İllaki birisi olur yeterki çabalamayı bırakmayın ve işsiz durmayın burası en önemli kısım. Fabrika işçiliği bile olsa bir işe girin insan işsiz bir şekilde evde boş boş durdukça ve umutla çalacak telefonu bekledikçe psikolojisi daha da bozuluyor, birebir yaşadığım için eminim, mutlaka bir işe girin ne olduğu hiç önemli değil. Oradan başvurularınıza devam edersiniz.

Ailenizden de destek alın bu süreçte. Allah yardımcınız olsun ama pes etmeyin asla.


doktoraliissizkiz
Aday Memur
18 Eylül 2023 12:42

Teşekkürler gerçekten çok bunaldım

arastirmagorevlisiii, 2 saat önce

Öncelikle sakin olun ve şu aptalca düşünceden kurtulun. İntihar ne demek saçmalamayın lütfen hocam. Gerekirse terapi alın, bu utanılacak bir şey değil. Hepimiz işsiz kaldık çok zor bir süreçtir, insan eşinin çocuğunun yüzüne bakamaz ama bu hayatı bırakmak anlamına gelmiyor. Bu kadar kalifiye bir insan olarak her şekilde iş bulursunuz.

Özel sektörde asgari ücretle bile olsa bir işe girin ve başvurularınıza öyle devam edin. Ayrıca vakıf üniversitelerini de deneyebilirsiniz. Şu anda öncelikli olan bir yere girmeniz, unutmayın iş işte aranır daha iyisini bulunca geçersiniz, şu anda ne bulursanız yapışmanız lazım. Kaldı ki sizde çok iyi biliyorsunuz kadro dışında olanlar dr öğr üyesine zor girerler zaten kadrolar kısıtlı içerideki arş görlere veya referanslı kişilere açılıyor bu kadrolar, o yüzden öğr gör başvurularınız iyi olmuş.

İllaki birisi olur yeterki çabalamayı bırakmayın ve işsiz durmayın burası en önemli kısım. Fabrika işçiliği bile olsa bir işe girin insan işsiz bir şekilde evde boş boş durdukça ve umutla çalacak telefonu bekledikçe psikolojisi daha da bozuluyor, birebir yaşadığım için eminim, mutlaka bir işe girin ne olduğu hiç önemli değil. Oradan başvurularınıza devam edersiniz.

Ailenizden de destek alın bu süreçte. Allah yardımcınız olsun ama pes etmeyin asla.

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