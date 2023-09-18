Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Eylül 2023 12:31
asker öğretmen
Hali hazırda asker öğretmenlik yapan arkadaşlar varsa. konu hakkında ; maaş , çalışma durumu , haklar konusunda bilgilendirme yaparsa çok memnun oluruz.

Sakaryalı540
Aday Memur
18 Eylül 2023 14:12

Bana özelden telefon yaz konuşalım uzun bir konu yazmakla olmaz


omrtg
Aday Memur
18 Eylül 2023 14:20
sen bana yazar musun hocam. ben yazamıyorum
Sakaryalı540, 16 dk. önce

Bana özelden telefon yaz konuşalım uzun bir konu yazmakla olmaz

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ayin 16sinda ekside olmayan var mı?Kalk dedem kalk :)) gene mülakat yapcahla torun.torbanabakanin mulakat israriİlçe Emri ile geldim ben başlama yapmadan ücretli almışlar ne yapabilirim?Malum liseler kısaldı. İlkokullardaki ders saati süresi kaç dk. olarak belirlenebilir ?whatsapp gruplarıMaaş ödülüanasınıfı öğretmeni kendine yardımcı tutmak istiyor İlk atamada batıya atananlarTekin Bey daha gelir gelmez 'TASARRUF' dedi!!?

Sözlük

halil umut meler 2 riyazet 1 paranın içinde boğul inşallah 1 yozgat 1 nevralji 1 maaş 1 çay 1 levi 1 Çaylak yazar 1 bright-osayi samuel 1

Son Haberler

Yetişkinlerin yüzde 50'si uykusuzluk çekiyorKYK yurtlarına birinci yedek yerleştirme sonuçları açıklandıÖzelde adaylığı kaldırılmış olan öğretmenler, aday öğretmenlik sürecine tabi tutulabilirler mi?'Polis merkezinde ölüm' davasında 6 polise hapis cezasıKendisini 'astsubay', araç sahibini 'dayısı' olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar