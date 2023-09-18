KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


18 Eylül 2023 12:35
Ticaret bakanlığı denetmen yardımcılığı asil ve yedek adaylar, feragat edecek adaylar

Asil olan ve feragat durumu olan adaylar var mı?

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