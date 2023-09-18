Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Eylül 2023 13:12
Üniversite hastanesinden bakanlığa geçmek isteyenler

Üniversite hastanesinde 10 yıldır çalışıyorum Nisan ayında 4a?ya toplu olarak geçtik eşimin yanına gidebilmek için istifa edip yeniden atama kurasına katılmayı düşünüyorum bu şekilde atamaya katılanlar varsa nasıl bir yol izlediler yazarsa çok sevinirim

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