2023 5 çkys

arkadaşlar son günlerde çkys ye düşen ya da bakanlığa ulaşıp bilgi alabilen var mı benim gibi çkys bekleyen çok kişi var mı belirsizlik insanı çok yoruyor gerçekten herhangi bir bilgisi olan paylaşırsa sevinirim

arkadaşlar son günlerde çkys ye düşen ya da bakanlığa ulaşıp bilgi alabilen var mı benim gibi çkys bekleyen çok kişi var mı belirsizlik insanı çok yoruyor gerçekten herhangi bir bilgisi olan paylaşırsa sevinirim