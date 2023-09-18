Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Eylül 2023 13:37
4b sözleşmeli destek personeli sağlık raporu tayin hakkı

Merhaba 1 bucuk senedir sözleşmeli destek personeli olarak çalışıyorum aynı zamanda da okuyorum okulum seneye bitecek babamin da engel raporu var bakıma muhtaçtır ibareli bu raporu kullanarak tayin isteme hakkım var mı kadroya geçmemiş olsam bile


Bqtuhqn
18 Eylül 2023 13:48

Bu arada bakanlıkta görev yapıyorum üniversitede değil yapabilirsem kurum içi tayin istiyorum

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