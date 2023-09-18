Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


18 Eylül 2023 13:44
Son düzenleme ile kadroya geçenler

Arkadaşlar selam.

Nisan ayında 4B sözleşmeli psikolog iken kadroya son düzenleme ile geçtim. Şimdi biz bir tür "istifa veya fesih" yapmış oluyor muyuz? Farklı bir kuruma geçeceğim eğer istifa olarak gözüküyorsa geçişimde sorun olabilir.

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