Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Eylül 2023 13:46
Sözleşmeliyken Kadroya Geçenler

Nisan ayında 4B sözleşmeli psikolog iken kadroya son düzenleme ile geçtim. Şimdi biz bir tür "istifa veya fesih" yapmış oluyor muyuz? Farklı bir kuruma geçeceğim eğer istifa olarak gözüküyorsa geçişimde sorun olabilir.

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