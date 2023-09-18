KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


18 Eylül 2023 14:11
GSB istenen evraklar hk.

Bir önceki kurumdan alınması gereken evrak nedir? işten çıkış belgesi(sgkya gönderilen ve edevlette de var olan bir evrak) mı yoksa başka bir yazı mı almamız lazım?

i) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

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