KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


18 Eylül 2023 14:23
Paem Lisans Bölümleri
Paem başvurusuna istenilen bölümlerden mezun olmadığım halde başvuru yapabiliyorum sistemsel hata mi yada daha sonra eleniyor muyum

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Sözlük

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