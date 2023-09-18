Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Eylül 2023 14:28
TDS Yardım

Bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli büro personeli olarak çalışıyorum. TDS bitirdim puanım 86. aralıkta alım olursa kurum değiştireceğim. İl Müdürlüğü ve Diş arasında kararsızım maaş çalışma şartlar vs bilgisi olan var mı?


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Aday Memur
18 Eylül 2023 15:14

hocam özelden mesaj yazdım size bakar mısın

Toplam 1 mesaj

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