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Editörler : ecoekonomist


18 Eylül 2023 14:49
REEDR Halka Arz Sonuçları Açıklandı!

Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.'nin (REEDR) halka arzına katılım sağlayan yatırımcıların hesaplarına kişi başı 46 lot düştü. Rekor talep gelen halka arzda 215 milyon lotun yüzde 85'i bireysel yatırımcılara dağıtıldı.

https://parafesor.net/reeder-teknoloji-reedr-halka-arz-sonuclari-4-milyonun-uzerinde-rekor-talep

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