Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Eylül 2023 14:53
yatan il var mı arkadaşlar?

yatan il var mı arkadaşlar?


çılgıntürkçeci
Şube Müdürü
18 Eylül 2023 15:09

Bizimki yattı:)


lutt
Şube Müdürü
18 Eylül 2023 15:15

dolar mı avro mu ne cinsinden kac para yattıı:)

çılgıntürkçeci, 1 saat önce

Bizimki yattı:)

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