Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Eylül 2023 15:37
21.850 TL Maaş

21.850 TL Maaş alıyorum ocakta ne olur sizce ?

Edit : Forumda başlıkları küçük harflerle açalım ayrıca mesajları da küçük harflerle yazalım.


cetek
Memur
18 Eylül 2023 15:40

yüzde 50 zam alacaksın, kısaca zengin olacaksın kral.


Tıbbi-Sekreter16
Memur
18 Eylül 2023 15:42
Merkez Bankasının son anketine göre Ocakta enflasyon farkı dahil zam %51,47. Bu orana göre düz hesap 33.100. Fikir versin

TEKNİSYEN3467
Aday Memur
18 Eylül 2023 16:00

Sendika parası da eklenecek değil mi o ne kadar biliyor musunuz ?

Tıbbi-Sekreter16, 40 dk. önce
Merkez Bankasının son anketine göre Ocakta enflasyon farkı dahil zam %51,47. Bu orana göre düz hesap 33.100. Fikir versin

fizikçi1982
Şube Müdürü
18 Eylül 2023 16:02

Maaşına ocakta 500 TL de sendika parası ekle.

TEKNİSYEN3467, 22 dk. önce

Sendika parası da eklenecek değil mi o ne kadar biliyor musunuz ?


2ven
Aday Memur
18 Eylül 2023 16:02

kira fatura yol yemek 14bin tuttu kaldı 7 bin

Toplam 5 mesaj

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