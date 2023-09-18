KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


18 Eylül 2023 16:01
PMYO Mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

Yakın zamanda yapılan PMYO Mülakatlarının ne zaman açıklanacağı konusunda fikri olan var mıdır?

Edit : Forumda konu başlıklarını ve mesajları küçük harflerle açalım ve yazalım.

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