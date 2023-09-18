Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Eylül 2023 16:38
Maaş promosyonları

11 BİN TL maaş alırken 25 bin 30 bin promosyon veren bankalar maaşlar en düşük 21 bine çıkmışken şimdi neden sus pus oldular bu promosyonların güncellenmesi gerektiğini kimse dile getirmiyor ama memurdan bir para kesilmesi gerekse herkes sıraya girer

Edit : Forum içerisinde konu başlıklarını küçük harflerle açalım.


Mahmut Çelik
Aday Memur
18 Eylül 2023 17:32
25-30 bini geçtim 8-10 bin tl teklif ediyorlar atık 3 yıllığına.
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