Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Eylül 2023 19:57
Geçici görevlendirme

Arkadaşlar merhaba sağlık memuruyum kadrom il merkezinde geçici görevle o ile ait ilçede kendi istegimle çalışıyorum.Pdc dolu olduğu için o ilin başka bir ilçesine tayin olacağım bu şekilde geçici görevlendirme nasıl iptal edilecek

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