Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


18 Eylül 2023 20:02
Büro personeli

Merhabalar.Ulaştırma ve altyapı bakanlığında büro personeli ne iş yapar ? Vardiya olanağı var mı ? Ulaştırma bakanlığına atanırsak ordan karayolları genel müdürlüğüne geçme imkanı var mıdır ?Tavsiye eder misiniz ? Hali hazırda üniversite okuyorum.Derslerime gitmem gereken vakitlerde amirlerim de izin verir mi ? Şimdiden cevaplar için teşekkürler.

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