KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Eylül 2023 20:23
DSİ 1273 Sözleşmeli personel

Bu alıma benzer bir alımın önümüzdeki aylarda 2022 puanıyla tekrar olma ihtimali var mı? Özellikle büro personeli olarak.

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