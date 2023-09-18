Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


18 Eylül 2023 20:32
657 4B yeniden atanma

Halihazırda açıktan atama ile 657 4b olarak atanıp çalışan bir personel tekrardan açıktan atama ile farklı bir bakanlığa başvurup yerleşebilir mi?

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