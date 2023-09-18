Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Eylül 2023 20:47
J.GN.K.LIĞI 2024 Yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini

2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığına Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş Teminine yönelik başvuru kılavuzu yayımlanmıştır.

Başvuru için;

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

https://www.jsga.edu.tr/2024-yili-sozlesmeli-uzman-erbas-temini

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