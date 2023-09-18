KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


18 Eylül 2023 21:08
Boşuna mı okuduk 19 eylül Mimarlar İsyanda

Tüm meslektaşlarıma sesleniyorum. 19 eylülde mimar ve mühendisler haklarını savunmak için toplanıyor.

Lütfen dayanışma içinde olalım. Boşuna okumadığımızı herkese gösterelim. Emeklerimizin karşılığını alalım. Beyin göçü yapmayalım. Bu ülkenin bizlere ihtiyacı var. Bu ülkede artık Mimarlar görmezden gelinmesin !!!!!!

Kamuya en az 1000 mimar alımı olsun !!!!!!!!!

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