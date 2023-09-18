Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


18 Eylül 2023 21:14
Meslek Yüksek Okulu Ales muafiyeti

Öncelikle herkese merhaba, sizlere danışmak istediğim bir konu var. Meslek yüksekokulu aşçılık bölümü ilanlarına başvurmak istiyorum fakat ales puanım yok. (Lisansı gastronomi bölümünden yaptım) alaniçi atama için 4 yıl deneyim istiyorlar diye duydum. Benim sgk dökümünde 2 yıl deneyimim var, diğer 2 yıl içinde yurtdışında çalıştığma dair yazım var. Bu muafiyet için neler gerekli? Benim yapmam gereken bir şey var mı? Ayrıca sgk dökümünde 4 yıl deneyim yazması gerekiyor mu? Bu konuda beni aydınlatabilirseniz çok sevinirim. Vakıf üniversitelerine girmeyi düşünüyorum.

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