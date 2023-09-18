Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Eylül 2023 21:30
Rehber öğretmen dyk

Bilgisi olan arkadaşlar; rehber öğretmenler dyk? da öğretmenler gibi mi idareciler gibi mi ekders alacak?


Pdr-cemil
Daire Başkanı
18 Eylül 2023 21:44

Merhb hocam buraya pek başlık acmanizdan yana değilim işin aslı. Yanlis anlamayın arı kovanına çomak atmak gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Çok tepkililer hatta öyle.ki hazimsizlik had safhaya erişmiş bir vaziyette ne yazik ki.


melcea
Genel Müdür
18 Eylül 2023 21:47

Rehber ogretmenlere ucret verilecegine dair bir duzenleme yok.


Pdr-cemil
Daire Başkanı
18 Eylül 2023 21:50
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

de işte !)) bedava iş yüküne mi çalışalım bunu mu demek istediniz

melcea, 47 dk. önce

Rehber ogretmenlere ucret verilecegine dair bir duzenleme yok.


melcea
Genel Müdür
18 Eylül 2023 21:51

Ben bunun kararini verebilecek yetkiye sahip degilim. Olan durumu yazdim. Kendi dilegimi ya da istegimi yazmadim.

Pdr-cemil, 44 dk. önce

de işte !)) bedava iş yüküne mi çalışalım bunu mu demek istediniz


Pdr-SedaNur
Memur
18 Eylül 2023 21:57

aaa olur iş değil ya, bir çekemezlik veya önyargı diyorum.


aktifrehber
Şef
18 Eylül 2023 22:01

peki tamam fakat o önyargı neden işte ?!

Pdr-SedaNur, 37 dk. önce

aaa olur iş değil ya, bir çekemezlik veya önyargı diyorum.


Aktif-Rehberlik-Şart
Genel Müdür
18 Eylül 2023 22:10

buralarda çarşı pazar karışabilir vaziyet alın :)

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