Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Eylül 2023 22:17
30.Dönem Pomem Pskiyatri
2020 Eylül ayında Pskiyatri muayenesine gittim yaygın anksiyete bozukluğu tanısı konuldu ilaç verildi 2020 yılının aralık ayına kadar ilaç aldım sonra almadım. Bu gün raporlara ve ilaç geçmişine bakıyordum 2023 yılının sonuna kadar reçeteli ilaç raporum ve tanım gözüküyor ama ben son iki yılda ne eczaneden ilaç aldım ne de Pskiyatri muayenesine gittim sorun olur mu ne yapmam lazım?

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