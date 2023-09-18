Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


18 Eylül 2023 22:23
Dr.ögr Üyesi MYO sorunu hakkında

Merhaba,

Meslek yuksek okullarina Dr.ogr uyesi alinmayacagina dair herhangi bir resmi yazı üniversitelere ulaştı mı?

Bilgisi olanlar yazabilir mi?

Tesekkurler

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