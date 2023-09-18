Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Eylül 2023 23:03
2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).

Arkadaşlar sizce zam oranı ne kadar olur bu konuda bilgili, tahmini,öngörüsü sağlam arkadaşlar yorumlarınızı yazınız.


Yasin.Ozen
Genel Müdür
18 Eylül 2023 23:04

Bir bu başlık eksikti. %60 la açalım.


kral122
Daire Başkanı
18 Eylül 2023 23:51

10 tane başlık var ayni


Portal34
Memur
19 Eylül 2023 00:23

Bi tane göstersene aynasından başlığın ismi ne mesela?


Aksak bey
Şube Müdürü
19 Eylül 2023 00:48

Yahu her yerde yazıyor şuan ki durum/beklenti yüzde 51.47

Sonuç ne olur 55/60 arası gibi diyordum ama piyasada ekonomistler yüzde 65-70 leri görür diye de bekliyor. Ne olacağını kimse kestiremiyor ama bana sorarsanız su garanti şuan ki maaşın nedir 25.000x1.55 = 38.750 TL garanti.

Alım gücü muhabbetlerine girmek dahi istemiyorum.


rebirthgokhan
Şef
19 Eylül 2023 00:51

%50 civarı kesin gibi. +5 -5i sapma olabilir, orasını boşver.

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