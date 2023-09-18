Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Eylül 2023 23:04
Gsb'den Belediyeye Nakil

Arkadaşlar sözleşmeli 4b büro personeliyken Bir belediye'ye 4b büro personeli olarak nakil imkanı var mı 2 kurumda onaylarsa. Kadroluya var mı bir de.

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