KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Eylül 2023 23:13
ulaştırma bakanlığı
Ankara merkez veya Çanakkale yi tercih vericek olan var mı? puanım 82.9 tercih vericek olan arkadaşlar puan yazabilirler mi?

Kral299
Aday Memur
18 Eylül 2023 23:25

Kaç tercih hakkın var


Manik3434
18 Eylül 2023 23:26
Tek tercih sanırım. iki il arasında kaldım. daha yüksek puanlı biri varsa tercih yanacagi için soruyorum
Kral299, 2 saat önce

Kaç tercih hakkın var

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