Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Eylül 2023 00:57
Mesleği bırakıp sözleşmeliye geçen var mı?

???


memuraday-y
Şef
19 Eylül 2023 09:27

Çok vardır. Geçebilirsiniz.

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