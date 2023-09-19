Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Eylül 2023 09:29
7. dönem toplu sözleşme tam metni

Yayınlandı mı arkadaşlar bilen var mı?


fakir.adam
Şube Müdürü
19 Eylül 2023 10:43

yayınlanmadı, yayımlandı.


karaca1671
Memur
19 Eylül 2023 11:07

3 eylül tarihli resmi gazetede yayımlandı.

Toplam 2 mesaj

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