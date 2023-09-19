Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Eylül 2023 09:49
Memurken yeniden kpss çalışmak

Atandıgı halde yeniden kpss

çalişan var mi?


kmlcsbf
Aday Memur
19 Eylül 2023 09:57
Birçok insan vardır muhtemelen

sitrikasit41
Aday Memur
19 Eylül 2023 10:37

mke deyken özelleştirmeden başka hiç sevmedğim yere geçtim tekrar hazırlanacağım lisans tan


fakir.adam
Şube Müdürü
19 Eylül 2023 10:39

çalışamazsın.yasak.


pelerinsiz.süpermen
Aday Memur
19 Eylül 2023 10:42

neye çalişamam anlamadım ayrıca yasak olan ne?

fakir.adam, 2 saat önce

çalışamazsın.yasak.


kmlcsbf
Aday Memur
19 Eylül 2023 10:43
makara yapmış arkadaş :d
pelerinsiz.süpermen, 2 saat önce

neye çalişamam anlamadım ayrıca yasak olan ne?


pelerinsiz.süpermen
Aday Memur
19 Eylül 2023 10:56

Anladım hocam

kmlcsbf, 2 saat önce
makara yapmış arkadaş :d

KpssÇalışkanı
Aday Memur
19 Eylül 2023 11:46

hep düşündüğüm ancak ertelediğim bi durum , sgk da sürünüyoruz adeta kurum önerisi olan var mı ?

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