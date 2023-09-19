Memurken yeniden KPSS'ye çalışmak

Buna ben de yeni yeni aydım. Evet memuriyete girdikten sonra bunu kavramak kolay, sonuçta kendini garanti altına almış oluyorsun. Ama herhangi bir vasıf gerektirmeyen iş ile kalifiyem arasında bir bağlantı kuramadığım günden beri düz memuriyetten ziyade alana çalışsaymışım diyorum.

Buna ben de yeni yeni aydım. Evet memuriyete girdikten sonra bunu kavramak kolay, sonuçta kendini garanti altına almış oluyorsun. Ama herhangi bir vasıf gerektirmeyen iş ile kalifiyem arasında bir bağlantı kuramadığım günden beri düz memuriyetten ziyade alana çalışsaymışım diyorum.