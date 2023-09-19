Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
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19 Eylül 2023 09:49
Memurken yeniden KPSS'ye çalışmak

Atandıgı halde yeniden kpss

çalişan var mi?


kmlcsbf
Aday Memur
19 Eylül 2023 09:57
Birçok insan vardır muhtemelen

sitrikasit41
Aday Memur
19 Eylül 2023 10:37

mke deyken özelleştirmeden başka hiç sevmedğim yere geçtim tekrar hazırlanacağım lisans tan


fakir.adam
Şube Müdürü
19 Eylül 2023 10:39

çalışamazsın.yasak.


pelerinsiz.süpermen
Aday Memur
19 Eylül 2023 10:42

neye çalişamam anlamadım ayrıca yasak olan ne?

fakir.adam, Dün

çalışamazsın.yasak.


kmlcsbf
Aday Memur
19 Eylül 2023 10:43
makara yapmış arkadaş :d
pelerinsiz.süpermen, Dün

neye çalişamam anlamadım ayrıca yasak olan ne?


pelerinsiz.süpermen
Aday Memur
19 Eylül 2023 10:56

Anladım hocam

kmlcsbf, Dün
makara yapmış arkadaş :d

KpssÇalışkanı
Aday Memur
19 Eylül 2023 11:46

hep düşündüğüm ancak ertelediğim bi durum , sgk da sürünüyoruz adeta kurum önerisi olan var mı ?


pelerinsiz.süpermen
Aday Memur
19 Eylül 2023 13:52

hocam kit kurumlarını önerebilirim

KpssÇalışkanı, Dün

hep düşündüğüm ancak ertelediğim bi durum , sgk da sürünüyoruz adeta kurum önerisi olan var mı ?


kmlcsbf
Aday Memur
19 Eylül 2023 13:54
hepsi değil, devamlı memur alımı yapan yerler olmasına özen göstermek ve yaşayacağın yeri detaylıca öğrenmek lazım.
pelerinsiz.süpermen, Dün

hocam kit kurumlarını önerebilirim


pelerinsiz.süpermen
Aday Memur
19 Eylül 2023 14:09

Hocam o tabiki olması gereken bi şey.

kmlcsbf, Dün
hepsi değil, devamlı memur alımı yapan yerler olmasına özen göstermek ve yaşayacağın yeri detaylıca öğrenmek lazım.

pelerinsiz.süpermen
Aday Memur
19 Eylül 2023 14:12

tabi hangi kit kurumunda memur oldugunu baglı hocam

kmlcsbf, Dün
hepsi değil, devamlı memur alımı yapan yerler olmasına özen göstermek ve yaşayacağın yeri detaylıca öğrenmek lazım.

KpssÇalışkanı
Aday Memur
19 Eylül 2023 15:00

hocam devlet demiryolları ne kadar maaş alıyor

pelerinsiz.süpermen, Dün

hocam kit kurumlarını önerebilirim


kaanufuk25
Daire Başkanı
19 Eylül 2023 15:01

En güzel tavsiye, lisans mezuniyet ve/veya ilgi alanınıza göre merkezi A Grubu kariyer bir kadro için uğraşmanız olur;

Artık bir kısmı için girişte YDS şartı da yok, atandıktan sonra da hem YDS hem yüksek lisans, doktora vb. çalışmalarla gayet rahat, kişisel ilgi ve gelişime göre yön verebileceğiniz, imkanlar ölçüsünde yurt dışı olanaklı güzel bir mesleğiniz olabilir!


sym gvn
Aday Memur
19 Eylül 2023 15:04
dalga geçiyor
pelerinsiz.süpermen, Dün

neye çalişamam anlamadım ayrıca yasak olan ne?


pelerinsiz.süpermen
Aday Memur
19 Eylül 2023 15:40

25 K dan aşagı almaz oradaki memurlar tahminen

KpssÇalışkanı, Dün

hocam devlet demiryolları ne kadar maaş alıyor


kmlcsbf
Aday Memur
19 Eylül 2023 15:44
Buna ben de yeni yeni aydım. Evet memuriyete girdikten sonra bunu kavramak kolay, sonuçta kendini garanti altına almış oluyorsun. Ama herhangi bir vasıf gerektirmeyen iş ile kalifiyem arasında bir bağlantı kuramadığım günden beri düz memuriyetten ziyade alana çalışsaymışım diyorum.
kaanufuk25, Dün

En güzel tavsiye, lisans mezuniyet ve/veya ilgi alanınıza göre merkezi A Grubu kariyer bir kadro için uğraşmanız olur;

Artık bir kısmı için girişte YDS şartı da yok, atandıktan sonra da hem YDS hem yüksek lisans, doktora vb. çalışmalarla gayet rahat, kişisel ilgi ve gelişime göre yön verebileceğiniz, imkanlar ölçüsünde yurt dışı olanaklı güzel bir mesleğiniz olabilir!


Memur adayiiii
Aday Memur
19 Eylül 2023 15:46
Siz kit te calismiyormusunuz
pelerinsiz.süpermen, Dün

25 K dan aşagı almaz oradaki memurlar tahminen


pelerinsiz.süpermen
Aday Memur
19 Eylül 2023 15:53

evet kit memuruyum hocam siz hangi kurumdasınız?

Memur adayiiii, Dün
Siz kit te calismiyormusunuz

Memur adayiiii
Aday Memur
19 Eylül 2023 15:55
Bende kit te sadece 25 ten aşağı almaz demişsiniz bilmiyorsunuz zannettim çünkü sizin kit te çalıştığınızi daha önce biliyordum da onun için
pelerinsiz.süpermen, Dün

evet kit memuruyum hocam siz hangi kurumdasınız?


kaanufuk25
Daire Başkanı
19 Eylül 2023 16:44

Hazırlananlar için örnek potansiyel soru:

Ankara?da bulunan Gordion Antik Kenti, 10-25 Eylül 2023 tarihlerinde Suudi Arabistan?ın başkenti Riyad?da düzenlenmekte olan Dünya Miras Komitesi?nin Genişletilmiş 45. Oturumu?nda UNESCO Dünya Miras Listesi?ne kaydedilmiştir.

Gordion, M.Ö. 12. yüzyılda Hitit İmparatorluğu?nun yıkılışıyla birlikte yükselen Frigya?nın politik ve kültürel başkentidir.

Gordion?un kaydıyla birlikte Türkiye?nin Dünya Miras Listesi?ndeki alanlarının sayısı 20?ye yükselmiştir.

&

Anadolu?nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camiileri seri adaylığımız, 10-25 Eylül 2023 tarihlerinde Suudi Arabistan?ın başkenti Riyad?da düzenlenmekte olan Dünya Miras Komitesi?nin Genişletilmiş 45. Oturumu?nda UNESCO Dünya Miras Listesi?ne kaydedilmiştir.

Seri alan, Anadolu'da 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın ortaları arasında inşa edilen ve her biri Türkiye'nin farklı bir bölgesinde bulunan beş hipostil camiden oluşmaktadır.

Bunlar;

-Afyon Ulu Cami,

-Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami,

-Ankara Ahi Şerafettin (Aslanhane) Camii,

-Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii ve

-Kastamonu Kasabaköyü Mahmut Bey Camii'dir.

Anadolu?nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camilerinin kaydıyla birlikte Türkiye?nin Dünya Miras Listesi?ndeki alanlarının sayısı 21?e yükselmiştir.

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