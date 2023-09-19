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Editörler : ecoekonomist


19 Eylül 2023 11:00
Konut kredisi

Kamu bankaları şuan ne kadar veriyor yakın zamanda sorun var mı?

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