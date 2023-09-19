KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


19 Eylül 2023 11:28
Pomem önlisans

Aranızda şu 10 katı kuralının çıkmasının ardımdan kpss önlisans puanı ile pomem parkur ve sözlü mülakata katılmaya hak kazanan oldu mu? Olduysa kpss önlisanstan kaç aldı acaba? Teşekkürler

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