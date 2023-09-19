Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Eylül 2023 11:37
Neden PDR bölümünü kıskanıyorsunuz ?

Canlar sizleri tutan yok, akademik becerileriniz elveriyorsa o bölümü kazanıp atanabilirsiniz, ve o bölümün yönetmeliğine bağlı olarak hizmetinizi sürdürürsünüz. Bizler okulda ruh sağlığı uzmanlarıyız, derse girme gibi bir yönetmeliğimiz yok. Odamız var, görüşmelerimizi gizlilikle yapalım diye. Eğer PDR bölümüne hazırlanmak isteyen olursa onr.dogann instagram adresinden sizlere yardımcı olabilirim.

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