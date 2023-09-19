Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Eylül 2023 11:56
Zabıta memuru iptal dava acil konu hakkında bilgisi olan yazsın.

Zabita memur olmak icin belediye basvurdum. Sözlü mülakatı ve spor mülakatlarını geçtim. Ama bir gözümde şaşılık olduğu için iptal oldu .. ehliyetim var ve özel şartlarda göz ile ilgili bir madde yoktur. Aynı şekilde zabita memuru yönetmenliğinde bile yok ve şu anda mahkemeye verdim. Kurum kolluk görevi diye mahkemeye yazı yazmış. Sizin düşünceleriniz nedir

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