Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


19 Eylül 2023 11:59
Zabıta memuru atamam iptal oldu . Acil konu hakkında bilgi olan cevap yazın.

Zabita memur olmak icin belediye basvurdum. Sözlü mülakatı ve spor mülakatlarını geçtim. Ama bir gözümde şaşılık olduğu için iptal oldu .. ehliyetim var ve özel şartlarda göz ile ilgili bir madde yoktur. Aynı şekilde zabita memuru yönetmenliğinde bile yok ve şu anda mahkemeye verdim. Kurum kolluk görevi diye mahkemeye yazı yazmış. Sizin düşünceleriniz nedir

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