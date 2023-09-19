Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


19 Eylül 2023 12:18
engel oran cetveli

İyi günler arkdaşlar 2019 dan sonra engel oranları değişti diyenler var internette resmi gazetede yayınlanan 2010 yılına ait cetveli buluyorum.Yeni oranlar olan engel oranı belirten cetvel linki varsa yazabilir misiniz?

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