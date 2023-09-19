Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Eylül 2023 13:21
sağlık bakanlığı raporlu iken mazeret tayini

arkadaşlar başka bir ilde izinli, tek hekim veya heyet raporlu iken mazerete ilişkin tayin dilekçesi verilebiliyor mu? yani dilekçeyi önceden hazırlayıp imzalarsak mesai arkadaşımız bizim yerimize verse oluyor mu, bilgisi olan yazabilir mi lütfen


arsenmiran
Aday Memur
19 Eylül 2023 13:23

Bildiğim kadarıyla verilmiyor . İzin bitiş günü senin adına arkadaşın verirse dilekçeni evrak kayıttan geçerler bende bu şekilde yapmıştım.


mrvshu
Aday Memur
19 Eylül 2023 13:49

:/ teşekkür ederim

arsenmiran, 4 saat önce

Bildiğim kadarıyla verilmiyor . İzin bitiş günü senin adına arkadaşın verirse dilekçeni evrak kayıttan geçerler bende bu şekilde yapmıştım.

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