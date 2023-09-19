Disiplin Soruşturmalarında Muhakkiklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Merhabalar;

Hayatımda ilk defa çok da ağır olmadığını düşündüğüm bir soruşturmaya muhakkik olarak görevlendirilmem düşünülüyor. Açıkçası bu benim istediğim bir şey değil aslında teknik hizmet sınıfına dahil olduğum için çok bilgimin olduğu bir alan da değil. Bu sebepten dolayı buradaki bilgi üstadlardan bilgi almak istiyorum. Kafama takılan bazı sorular var. Bunları cevaplayan olursa memnun olurum, başkalarına da faydası olacağını düşünüyorum.

Öncelikle ben yapı gereği böyle konularda haksızlık yapmaktan çok korkan, kesinlikle dışarıdan müdahale, emir kabul etmeyen birisiyim. Hak neyse onu arayıp bulmak görevi layıkıyla yapmak istiyorum.

Soru 1) Araştırdığım kadarıyla muhakkiklerin teklif ettiği cezayla ilgili pek bir sorumluluğu yok. Tarafsızlığını bozarsa, amiyane tabirle dalavere çevirirse sorumluluğu başlıyor. Bu doğru mudur?

Soru 2) Fiil ortaya konulduktan sonra, 657 125. madde dışında, adli olarak da bir suç oluşturuyorsa, bunu ben bir teknik kişi olarak nasıl tam olarak bileceğim? Bu nokta kafama takılan önemli bir bölüm. Ben hukukçu değilim. Kanunları tam olarak bilmiyorum. Kanunları bir hukukçu gibi nasıl yorumlayacağım? Suçun unsurlarının neler olduğu, bu unsurların oluşup oluşmadığını nerden bileceğim?

Soru 3) Muhakkiklik genel idari bir hizmet midir? Bir mühendis tek muhakkik olarak görevlendirilebilir mi? Bu göreve itiraz edip gerekçesinde ise idare hukukunu ve adli hukuku yeterli bilmediğini öne sürebilir mi? Ya da yanına ikinci bir muhakkik isteyebilir mi? Tercihen idari bir kişinin görevlendirilmesini isteyebilir mi?

Soru 4) Bu soruların dışında, dikkat edilmesi, özen gösterilmesi gereken noktaları paylaşabilir misiniz? Yardım edip bilgi paylaşan herkese şimdiden teşekkür ederim.