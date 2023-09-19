Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Eylül 2023 14:02

Memlette SGK mı Gurbette Üniversite mi

Bu ankete 2 saat 55 dakikada, 1 kişi oy kullandı


fakir.adam
Şube Müdürü
19 Eylül 2023 15:50

memleketli memleketliyi gurbette

Toplam 1 mesaj

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