Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


19 Eylül 2023 14:07
Hayatımı değiştirmek istiyorum

Nerden, nasıl başlayıp,ne yapcam bilmiyorum &#128522;. 08:00-17:000 calıştıgım rutin işim var günlerim birbirinin aynı ve çok sıkıcı. Neler yapılabilir ?


bendenbana
Aday Memur
19 Eylül 2023 14:39

Yok mu fikri olan ya da saçmalamak isteyen &#128514; herkes işte harıl harıl çalışıyor mu yoksa &#128522;

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