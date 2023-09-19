Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Eylül 2023 14:54
Bakanlıktan kit e ceza var mıdır

Adalet bakanlığı'nda mübaşir olarak görev yapmaktayım mekatronik teknikeriyim normalde şimdi DHMİ TCDD TMO ya kpssyle atanmak istiyorum ama kit e atanmadan 6 ay öncesinden istifa etmem gerekiyormuş böyle bir şey var mı ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
19 Eylül 2023 15:00
Hayır o süre kadrolu unvandan başka bir kadrolu ünvana geçmek isterseniz geçerli. Bakanlıktan KİT'e genelde sorun yaşanmaz.

Mehmet Ali BERTAN
Aday Memur
19 Eylül 2023 15:06

Şimdi bana bakanlıktan istifa edince herhangi bir kuruma geçmeden önce 6 ay boyunca memuriyet yapamazsın dediler yani bazıları sorun olmaz diyorlar bazıları da olur diyorlar

hsnd, 2 saat önce
Hayır o süre kadrolu unvandan başka bir kadrolu ünvana geçmek isterseniz geçerli. Bakanlıktan KİT'e genelde sorun yaşanmaz.

olsaolurmu
Aday Memur
19 Eylül 2023 16:40

Kit e geçişte sıkıntı yok bende adalet bakanlığı kadrolu ikm idim istifa ettim, kit 399 a tabii

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