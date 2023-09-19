Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Eylül 2023 14:59
Memurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları

Memurların Yıllardır Çözülemeyen Sorunları:

1- Memur fakirleşmiştir.

2- Piyasa gerçekleri ve TÜİK verileri.

3- Bayram ikramiyesi.

4- 3600 ek gösterge.

5- Disiplin affı.

6- Aile yardımlarında artış.

7- Lojman ve kira yardımı.

8- Memur kamu işçisi karşısında ezilmiştir.

9- 5434 ve 5510 Kanuna tabi (eski memur yeni memur ayrımı).

10- Zam pazarlığı.

11- 4688 sayılı Toplu Sözleşme Kanunu.

12- Sosyal yardımlar.

13- Fazla mesai ücreti.

14- Mülakat.

15-Yıllık izinler.

16- Kılık kıyafet.


mutlu_50
Müsteşar
19 Eylül 2023 15:00

Memurların Çözülemeyen Sorunları:

1- Memur Fakirleşmiştir: En düşük memur maaşı, 2012 yılına kıyasla asgari ücret karşısında 2,5 kattan fazla erimiştir. En düşük memur maaşı, yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır (Türk-İş Temmuz 2023: 4 kişilik bir aile için: 38.000 TL).

2- Piyasa Gerçekleri ve TÜİK Verileri: İşçilere ve asgari ücrete piyasa gerçekleri üzerinden zam yapılması, memura da TÜİK verileri üzerinden sadece enflasyon farkı verilmesi, asgari ücret-memur maaşı arasındaki makası daraltmıştır. Memur maaşlarının asgari ücret seviyesinden kurtarılması için memura seyyanen zam+yüzdelik zam yapılarak bu kaybın telafi edilmesi gerekmektedir.

3- Bayram ikramiyesi: Memurlara da verilmelidir.

4- 3600 ek gösterge: 1. dereceye gelen tüm memurlara verilmelidir.

5- Disiplin Affı: Terör suçları hariç en son 2005?te çıkarılan memurlar için disiplin affı tekrar çıkarılmalıdır.

6- Aile Yardımları: Eş ve çocuk yardımlarında artış yapılmalıdır.

7- Memur, Kamu İşçisi Karşısında Ezilmiştir: İki yıl önce asgari ücret alan kamu işçileri memurlardan çok hak almıştır. İşçilerde olduğu gibi memurlara da yemek yardımı, 3 ayda bir ikramiye ve tediye ödemesi yapılmalıdır.

8- 5434 ve 5510 Sayılı Kanun?a Tabi (2008 öncesi ve sonrası) Memur Ayrımı: Memurlar arasındaki farklar kaldırılmalıdır. Emeklilikte, 9000 gün prim yerine 7200 gün prim şartı getirilmeli, yaş şartları düşürülmeli.

9- Zam Pazarlığı: Toplu sözleşme görüşmelerinde TÜİK verilerinin değil de işçilerde olduğu gibi piyasa gerçeklerinin gözetildiği bir zam pazarlığı yapılmalıdır.

10- 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu Değiştirilmelidir: Memurlara grev hakkı verilmelidir.

11- Lojman ve Kira Yardımı: Her şehre lojmanlar yapılmalı ve kira yardımı küçük şehirlerdeki memura da yapılmalıdır.

12- Sosyal Yardımlar: Hiçbir sosyal yardım almayan memura, işçilere verilen sosyal yardımlar verilmelidir.

13- Fazla Mesai Ücreti: Saatlik 100 TL olarak güncellenmelidir.

14- Mülakat: Görevde yükselme sınavlarında mülakat kaldırılmalıdır.

15- Yıllık İzinler: İşçilerde olduğu gibi hafta sonları yıllık izinden düşülmemelidir.

16- Kılık Kıyafet Yönetmeliği: Tek taraflı kalan kılık kıyafet serbestliği erkek memurlar için de uygulanmalıdır.

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