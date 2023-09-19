666 KHKlılar kurumlar arası geçiş var mı?

Herkese merhaba;

İdari hizmet sözleşmesine tabi olarak 666 KHK kapsamında KOSGEB?in taşra müdürlüğünde KOBİ uzmanı olarak görev yapıyorum. Eşim bulunduğum ilin ilçesinde eczacı ve eczanesi orda. Biz de o ilçede ikamet etmekteyiz. KOSGEB?in taşradaki müdürlükleri sadece il merkezlerinde yer almakta. İlçe ile ilin arası 80 km. Günlük git-gel 160-170 km yolum var. Ulaşım ya belediye otobüsü ile ? ki o da her zaman yok, saatleri mesai saatine uygun değil-, ya da kendi aracım ile. Şimdilik kendi aracım ile devam ediyorum ama açıkçası artık maddi ve manevi olarak yorulmaya başladım. Sormak istediğim şu: KOSGEB?ten başka kurumlara geçiş yapmam mümkün müdür? Bu konu ile ilgili bilgi sahibi arkadaşlar varsa tecrübelerini, bilgilerini paylaşabilirlerse çok memnun olurum.