Bilgi için teşekkür ederim hocam Ayakta Bitiş Tarihi: 15.10.2023 İşbaşı/Kontrol Tarihi 16.10.2023 Rapor Durumu: Çalışır tam olarak bu şekilde yazıyor hocam ben vardiya personeliyim vardiyam o gün izinli ise 16 sında değilse ayın 15 inde gidip raporu yenilemem gerekiyor sanırım değil mi.?

Bilgi için teşekkür ederim hocam Ayakta Bitiş Tarihi: 15.10.2023 İşbaşı/Kontrol Tarihi 16.10.2023 Rapor Durumu: Çalışır tam olarak bu şekilde yazıyor hocam ben vardiya personeliyim vardiyam o gün izinli ise 16 sında değilse ayın 15 inde gidip raporu yenilemem gerekiyor sanırım değil mi.?