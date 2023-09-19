Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Eylül 2023 15:01
İşbaşı kontrol tarihi ?

Selamün aleyküm cümleten daha önce rapor vs durumu yaşamadığını için bilgi almak amaçlı sormak durumundayım. geçtiğimiz günlerde ameliyat oldum doktor ortalama 3 ay eğilip kalkman vs yasak dedi yanlız verdiği raporda ayakta bitiş:15.10.2023 iş başı kontrol:16.10.2023 yazıyor rapor durumu ise çalışır yazıyor.! Buna göre benim ayın 16 sında iş başı yapmam mı gerekiyor nasıl oluyor


Yeniesk
Aday Memur
19 Eylül 2023 15:21

Aleyküm selam. Sanrım rapor tarihini yanlış yazdınız. 16.10.2023 tarihinde iş başı yapmanız gerekiyor.Çünkü çalışır ibaresi düşülmüş. Eğer rapor durumunda kontrol yazsaydı, doktorunuza kontrole gitmeniz gerekirdi


Tecnikadamoguz01
Memur
19 Eylül 2023 15:26
Bilgi için teşekkür ederim hocam Ayakta Bitiş Tarihi: 15.10.2023 İşbaşı/Kontrol Tarihi 16.10.2023 Rapor Durumu: Çalışır tam olarak bu şekilde yazıyor hocam ben vardiya personeliyim vardiyam o gün izinli ise 16 sında değilse ayın 15 inde gidip raporu yenilemem gerekiyor sanırım değil mi.?
Yeniesk, 2 saat önce

Aleyküm selam. Sanrım rapor tarihini yanlış yazdınız. 16.10.2023 tarihinde iş başı yapmanız gerekiyor.Çünkü çalışır ibaresi düşülmüş. Eğer rapor durumunda kontrol yazsaydı, doktorunuza kontrole gitmeniz gerekirdi

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