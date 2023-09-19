Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Eylül 2023 15:43
Maaş hakkında hiç konuşulmuyor..

çok başlık açılmış ama maaşlar hakkında hiç başlık yok

yan ödemeye zam var mı,

kamuda şeflere, şube müdürlerine vs. zam yapıldı ama askere de benzer bir şeyler olacak mı

son verilen zammın seyyanen olması nedeniyle rütbeler arası maaşlar örneğin uzman çavuş ile başçavuş maaşı çok yaklaştı

asker maaşlarına bir düzenleme olacak mı

vesaire gibisinden hiç kimse yazmıyor..

herhalde hiçbir duyum yok, ondan yazılmıyor..

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